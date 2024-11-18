Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан отреагировала на обстрел Одессы: Уже нет сил. Фото
Держаться и не сдаваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка отреагировала на обстрел российскими террористами украинского города Одесса, где по последним данным погибли 8 человек, а еще 18 ранены. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера
- Цитаишвили: Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской
- Португальский журналист: Трубин – это далеко не самая большая проблема Бенфики
- Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне. Фото
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн