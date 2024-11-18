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Харлан отреагировала на обстрел Одессы: Уже нет сил. Фото

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Держаться и не сдаваться

Харлан отреагировала на обстрел Одессы: Уже нет сил. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка отреагировала на обстрел российскими террористами украинского города Одесса, где по последним данным погибли 8 человек, а еще 18 ранены. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан отреагировала на обстрел Одессы: Уже нет сил. Фото - изображение 1

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Ольга Харлан
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