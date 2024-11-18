Харлан отреагировала на обстрел Одессы: Уже нет сил. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка отреагировала на обстрел российскими террористами украинского города Одесса, где по последним данным погибли 8 человек, а еще 18 ранены. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.