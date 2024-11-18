Россияне уничтожили школу академической гребли в Ладыжине

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что в городе Ладыжин российская ракета уничтожила спортивную школу №2 отделения академической гребли.

"Два эллинга, построенные за годы преданными тренерами и родителями юных гребцов, сгорели. Детские раздевалки и спортивный зал превращены в руины" – говорится в сообщении НОК.

Напомним, что 17 ноября россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Наше ПВО уничтожило большую часть целей, но все же некоторые ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.