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Россияне уничтожили школу академической гребли в Ладыжине
Нация уродов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что в городе Ладыжин российская ракета уничтожила спортивную школу №2 отделения академической гребли.
"Два эллинга, построенные за годы преданными тренерами и родителями юных гребцов, сгорели. Детские раздевалки и спортивный зал превращены в руины" – говорится в сообщении НОК.
Напомним, что 17 ноября россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Наше ПВО уничтожило большую часть целей, но все же некоторые ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.
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