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Россияне уничтожили школу академической гребли в Ладыжине

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Нация уродов

Россияне уничтожили школу академической гребли в Ладыжине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что в городе Ладыжин российская ракета уничтожила спортивную школу №2 отделения академической гребли.

"Два эллинга, построенные за годы преданными тренерами и родителями юных гребцов, сгорели. Детские раздевалки и спортивный зал превращены в руины" – говорится в сообщении НОК.

Напомним, что 17 ноября россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Наше ПВО уничтожило большую часть целей, но все же некоторые ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.

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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.11.2024 в 15:36
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.11.2024 в 15:36
ідари...
Ответить
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