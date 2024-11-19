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Харлан отреагировала на фейковые новости о ее смерти

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Полный идиотизм

Харлан отреагировала на фейковые новости о ее смерти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан обратилась к своим болельщикам через официальную страницу в Instagram.

"Люди привет. Сегодня утром одна из подписниц послала мне одну новость с одной страницы в Фейсбуке. Если честно я в шоке, она будет в следующей сториз. Также комментарий под этой новостью… сами увидите"

Харлан отреагировала на фейковые новости о ее смерти - изображение 1

Дальше Ольга прокомментировала уже сами фейковые новости:

"Так вот, во первых я была в шоке от этой новости, во вторых я была в шоке сколько комментариев и сколько распространений этой новости. В третьих, люди пожалуйста давайте проверять достоверность информации, слава богу она фейковая. Со мной все хорошо, но отписывайтесь наф*г с этих страниц, не реагируйте на это, какой-то трэш для меня эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков, это очень низко. Поэтому люди, проверяйте информацию, со мной все хорошо" – сказала Ольга.

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