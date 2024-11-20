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Стало известно, кого признали лучшим спортсменом и спортсменкой месяца в Украине
Заслуженная награда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк получил награду "Лучший спортсмен месяца" в Украине. Об этом сообщает НОК.
Напомним, что в августе 2024 года наш соотечественник завоевал золото в Париже. В 2020 году в Токио Александр стал серебряным призером Олимпиады.
У девушек награду получила Ярослава Магучих, которая в этом году собрала все медали, которые только можно собрать: чемпионка мира, олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка, чемпионка Европы.
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