Стало известно, кого признали лучшим спортсменом и спортсменкой месяца в Украине

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк получил награду "Лучший спортсмен месяца" в Украине. Об этом сообщает НОК.

Напомним, что в августе 2024 года наш соотечественник завоевал золото в Париже. В 2020 году в Токио Александр стал серебряным призером Олимпиады.

У девушек награду получила Ярослава Магучих, которая в этом году собрала все медали, которые только можно собрать: чемпионка мира, олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка, чемпионка Европы.