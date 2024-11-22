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Известное украинское издание объявило ТОП-10 лидеров украинского спорта

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Совершенно заслуженно

Известное украинское издание объявило ТОП-10 лидеров украинского спорта

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

"Украинская правда" в рамках реализации проекта "100 лидеров Украины" опубликовала список из 10 лидеров в сфере спорта. Претенденты и победители в номинации определялись экспертами.

Так, в число лучших в спорте вошли:

Ольга Харлан (фехтование)

Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Александр Усик (бокс)

Сборная Украины по футзалу

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Элина Свитолина (теннис)

Ирина Коляденко (вольная борьба)

Евгений Богодайко (плавание, паралимпиец)

Александр Хижняк (бокс)

Игорь Цветов (легкая атлетика, паралимпиец)

Напомним, ранее Магучих поздравила Украину с днем ​​свободы и достоинства.

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