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Известное украинское издание объявило ТОП-10 лидеров украинского спорта
Совершенно заслуженно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Украинская правда" в рамках реализации проекта "100 лидеров Украины" опубликовала список из 10 лидеров в сфере спорта. Претенденты и победители в номинации определялись экспертами.
Так, в число лучших в спорте вошли:
Ольга Харлан (фехтование)
Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
Александр Усик (бокс)
Сборная Украины по футзалу
Жан Беленюк (греко-римская борьба)
Элина Свитолина (теннис)
Ирина Коляденко (вольная борьба)
Евгений Богодайко (плавание, паралимпиец)
Александр Хижняк (бокс)
Игорь Цветов (легкая атлетика, паралимпиец)
Напомним, ранее Магучих
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