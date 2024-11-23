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Лучшие моменты IV зимних Юношеских Олимпийских игр с участием украинцев

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Лучшие моменты IV зимних Юношеских Олимпийских игр с участием украинцев

Фото: НОК

Новина українською

IV зимние Юношеские Олимпийские игры Канвондо-2024 (Республика Корея) прошли с 19 января по 1 февраля 2024 года. По итогам соревнований в копилке украинской команды две награды.

Впервые в истории зимних Юношеских Игр украинские атлеты завоевали две индивидуальные награды, к тому же в один соревновательный день. Призерами соревнований стали: биатлонистка Полина Пуцко — бронзовый призер спринтерской гонки на 7,5 км среди девушек и скелетонист Ярослав Лавренюк — серебряный призер.

Лучшие моменты IV зимних Юношеских Олимпийских игр с участием украинцев - изображение 1

Напомним, что в Корее сборную Украины представили 44 спортсмена, соревновавшихся в 12 дисциплинах: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, лыжном двоеборье, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах. шорт-трека.

Включайте видео, чтобы снова пережить эти невероятные эмоции!

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НОК Украины
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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