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Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы. Фото

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Приятные заботы

Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает готовиться к собственной свадьбе и ищет место для ее празднования. Теперь уже очевидно, что Харлан и ее жених Луиджи Самеле решили провести свой самый важный день в жизни на родине парня. Соответствующее фото Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свентек завершила выступления в текущем сезоне и подвела его итоги.

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