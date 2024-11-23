Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает готовиться к собственной свадьбе и ищет место для ее празднования. Теперь уже очевидно, что Харлан и ее жених Луиджи Самеле решили провести свой самый важный день в жизни на родине парня. Соответствующее фото Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свентек завершила выступления в текущем сезоне и подвела его итоги.