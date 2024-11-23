Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы. Фото
Приятные заботы
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает готовиться к собственной свадьбе и ищет место для ее празднования. Теперь уже очевидно, что Харлан и ее жених Луиджи Самеле решили провести свой самый важный день в жизни на родине парня. Соответствующее фото Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свентек
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Соперник Украины в плей-офф ЛН, победа Карпат, состояние Довбика и Цыганкова. Главные новости за 22 ноября
- В ГУР знают о планах России по разделу Украины на три части
- "Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться", - так говорил Рыкун
- Как минимум два игрока украинского волейбольного клуба не вернулись в Украину после матча еврокубков
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн