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Харлан анонсировала свой первый турнир в новом сезоне. Фото
Ольга в строю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка анонсировала свое участие в Гран-при Франции, которое пройдет с 5 по 7 декабря. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Не бойтесь возвращаться к тому, что воспламеняет ваше сердце. До встречи на Гран-при в Орлеане с 5 по 7 декабря"
Напомним, что ранее Магучих
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