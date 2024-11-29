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Харлан анонсировала свой первый турнир в новом сезоне. Фото

Другие виды
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Ольга в строю

Харлан анонсировала свой первый турнир в новом сезоне. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка анонсировала свое участие в Гран-при Франции, которое пройдет с 5 по 7 декабря. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Не бойтесь возвращаться к тому, что воспламеняет ваше сердце. До встречи на Гран-при в Орлеане с 5 по 7 декабря"

Напомним, что ранее Магучих поблагодарила за работу украинских энергетиков.

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