Женская сборная Украины с разгромным счетом уступила на старте Евро-2024

29 ноября состоялся первый матч женского чемпионата Европы по гандболу, где сборная Украины встречалась с Германией.

Украинская команда не смогла навязать свою игру и уступила с разницей в 13 мячей. Это поражение стало третьим для украинок от немок в рамках Евро-2024.

Таким образом Украина идет на последнем месте в турнирной таблице после первого тура.

В следующем туре наша команда сыграет против Исландии в воскресенье, 1 декабря.

Евро-2024 по гандболу. Первый тур

Германия — Украина 30:17 (15:9)