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Харлан отреагировала на назначение Усманова президентом МФФ
Позор спорта
Getty Images
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан прокомментировала назначение гражданина страны-агрессора Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования.
"Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру".
120 федераций… Это много. Так что да. Большое разочарование. Больше нет слов" – написала Ольга на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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