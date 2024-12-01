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Харлан отреагировала на назначение Усманова президентом МФФ

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Позор спорта

Харлан отреагировала на назначение Усманова президентом МФФ

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан прокомментировала назначение гражданина страны-агрессора Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования.

"Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру".

120 федераций… Это много. Так что да. Большое разочарование. Больше нет слов" – написала Ольга на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк прокомментировала случай с ограблением в Милане.

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