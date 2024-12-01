Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпийский призер по спортивной гимнастике завершил карьеру
Игорь Радивилов внес свой вклад в украинские достижения
Фото: Спорт 24
Последними соревнованиями 32-летнего спортсмена в сборной Украины стали Олимпийские игры-2024. Радивилов принял участие в командном финале, где "сине-желтые" заняли 5 место. Также Игорь выступил в финале в опорном прыжке – набрал 14.166 баллов и стал восьмым.
Спортсмен объявил о завершении карьеры после финальной встречи между клубом украинца "Котбусом" и "Виннхорстом" в клубном чемпионате Германии по гимнастике.
Как сообщает Tribuna, Радивилов может продолжить свою карьеру в должности главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике. Его кандидатуру выдвинули вице-президентки Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова и Оксана Омелянчик.
Игорь – бронзовый призер Олимпийских игр-2012, четырехкратный призер чемпионатов мира в опорном прыжке, пятикратный чемпион Европы и трехкратный призер Европейских игр.
Популярное сейчас
- Тренер Черноморца рассказал, действительно ли хотел увести команду с поля в матче с Александрией
- Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Харлан анонсировала свой первый турнир в новом сезоне. Фото
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- УПЛ. Колос - Динамо 1:1. Туман, рикошет от Михавко, потеря очков