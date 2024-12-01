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Олимпийский призер по спортивной гимнастике завершил карьеру

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Игорь Радивилов внес свой вклад в украинские достижения

Олимпийский призер по спортивной гимнастике завершил карьеру

Фото: Спорт 24

Новина українською

Последними соревнованиями 32-летнего спортсмена в сборной Украины стали Олимпийские игры-2024. Радивилов принял участие в командном финале, где "сине-желтые" заняли 5 место. Также Игорь выступил в финале в опорном прыжке – набрал 14.166 баллов и стал восьмым.

Спортсмен объявил о завершении карьеры после финальной встречи между клубом украинца "Котбусом" и "Виннхорстом" в клубном чемпионате Германии по гимнастике.

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Как сообщает Tribuna, Радивилов может продолжить свою карьеру в должности главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике. Его кандидатуру выдвинули вице-президентки Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова и Оксана Омелянчик.

Игорь – бронзовый призер Олимпийских игр-2012, четырехкратный призер чемпионатов мира в опорном прыжке, пятикратный чемпион Европы и трехкратный призер Европейских игр.

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Источник:
Суспільне Спорт, Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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