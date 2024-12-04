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СМИ: Украинский гимнаст и серебряный призер Олимпиады-2024 может сменить гражданство
Плохие новости откуда не ожидали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в упражнениях на параллельных брусьях Илья Ковтун может сменить гражданство. Об этом сообщает tribuna.com.
По информации издания, Ковтун не возвращался на родину с момента завершения Олимпиады, а все это время проживает и тренируется в Хорватии, спортивное гражданство которой и хочет получить. Отмечается, что окончательное решение Илья и его тренер Ирина Горбачева примут до конца этого года.
Напомним, что кроме серебра главных игр четырехлетия также в активе Ковтуна третья позиция на чемпионате мира 2021 года и второе место на мировом первенстве 2023 года.
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