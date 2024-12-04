  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Тренер Ковтуна – о смене гражданства: Зрада – это все круги ада, которые мы проходили и проходим
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ковтуна – о смене гражданства: Зрада – это все круги ада, которые мы проходили и проходим

Другие виды
Обновлено

Очень странная позиция

Тренер Ковтуна – о смене гражданства: Зрада – это все круги ада, которые мы проходили и проходим

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирина Горбачева, тренер украинского гимнаста Ильи Ковтуна, прокомментировала информацию о смене гражданства своего подопечного.

"1. Информация – правильная, но недостоверная...

2. Если гимнастика спортивная "больна", то ее необходимо либо лечить, либо изолировать…

3. Зрада – это все круги ада, которые мы проходили и проходим...

Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро ОИ-2024, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать… Как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т.д. ресурсами держимся.

PS официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными четкими разъяснениями" – написала Горбачева.

Напомним, что Ковтун после Олимпиады так и не вернулся в Украину. О причинах такого решения можно только догадываться.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Украинский гимнаст и серебряный призер Олимпиады-2024 может сменить гражданство
yellow-arrow
Олимпийский призер по спортивной гимнастике завершил карьеру
yellow-arrow
Харлан отреагировала на назначение Усманова президентом МФФ
Илья Ковтун
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости