Тренер Ковтуна – о смене гражданства: Зрада – это все круги ада, которые мы проходили и проходим

Ирина Горбачева, тренер украинского гимнаста Ильи Ковтуна, прокомментировала информацию о смене гражданства своего подопечного.

"1. Информация – правильная, но недостоверная...

2. Если гимнастика спортивная "больна", то ее необходимо либо лечить, либо изолировать…

3. Зрада – это все круги ада, которые мы проходили и проходим...

Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро ОИ-2024, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать… Как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т.д. ресурсами держимся.

PS официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными четкими разъяснениями" – написала Горбачева.

Напомним, что Ковтун после Олимпиады так и не вернулся в Украину. О причинах такого решения можно только догадываться.