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Радивилова и Сартинского назначили главными тренерами украинских сборных
Кадровые перестановки
Фото: MostVideo
Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины провела кадровые назначения в мужской и женской национальных сборных по спортивной гимнастке.
Так, наставником парней останется Геннадий Сартинский, а девушек будет тренировать Игорь Радивилов.
Также в тренерские штабы вошли:
Мужская сборная: Попов Сергей Анатольевич, Головин Иван Владимирович, Грибук Владимир Александрович.
Женская сборная: Радивилова Ангелина Анатольевна, Буцула Сергей Михайлович.
Напомним, что Радивилов – пятикратный чемпион Европы и четырехкратный призер чемпионатов мира, также в активе Игоря есть бронза Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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