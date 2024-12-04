Радивилова и Сартинского назначили главными тренерами украинских сборных

Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины провела кадровые назначения в мужской и женской национальных сборных по спортивной гимнастке.

Так, наставником парней останется Геннадий Сартинский, а девушек будет тренировать Игорь Радивилов.

Также в тренерские штабы вошли:

Мужская сборная : Попов Сергей Анатольевич, Головин Иван Владимирович, Грибук Владимир Александрович.

Женская сборная : Радивилова Ангелина Анатольевна, Буцула Сергей Михайлович.

Напомним, что Радивилов – пятикратный чемпион Европы и четырехкратный призер чемпионатов мира, также в активе Игоря есть бронза Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.