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Радивилова и Сартинского назначили главными тренерами украинских сборных

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Кадровые перестановки

Радивилова и Сартинского назначили главными тренерами украинских сборных

Фото: MostVideo

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины провела кадровые назначения в мужской и женской национальных сборных по спортивной гимнастке.

Так, наставником парней останется Геннадий Сартинский, а девушек будет тренировать Игорь Радивилов.

Также в тренерские штабы вошли:

Мужская сборная: Попов Сергей Анатольевич, Головин Иван Владимирович, Грибук Владимир Александрович.

Женская сборная: Радивилова Ангелина Анатольевна, Буцула Сергей Михайлович.

Напомним, что Радивилов – пятикратный чемпион Европы и четырехкратный призер чемпионатов мира, также в активе Игоря есть бронза Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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Игорь Радивилов
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