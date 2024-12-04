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Гутцайт хочет поговорить с Ковтуном и Горбачевой

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Гутцайт хочет поговорить с Ковтуном и Горбачевой

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт прокомментировал слухи о смене гражданства украинского гимнаста Ильи Ковтуна. Его слова цитирует tribuna.ua:

– Что вам известно о смене гражданства Ковтуном? Какова ваша позиция?

– Я слышал эти слухи, но это еще не подтвержденная информация, официальной нигде нет. Я как президент НОК и как человек, всю свою жизнь занимающийся спортом, считаю, что нам нужно пообщаться и с тренером Ириной Горбачевой, и с Ильей Ковтуном. Они все время сейчас за границей, знаю, что им помогают в стране, где они находятся, и у них кончается эта помощь.

Нам нужно как государству, так и государственным органам и НОК, пообщаться, предложить, чтобы они вернулись домой. Сделать все условия для топового, одного из лучших в мире спортсменов, чтобы он не покидал гражданство. Потому что, на мой взгляд, это будет недопустимо – с нашей стороны не сделать шаги, чтобы предложить Илье и его тренеру Ирине остаться в Украине, предоставить все условия.

Для нас это очень важный спортсмен, который является украинцем, уже представлял Украину на Олимпийских Играх, завоевал там медаль. Для нас важно, чтобы он не покинул наше государство и не изменил гражданство – сказал Гутцайт.

Напомним, что ранее назначены тренеры сборных Украины по гимнастике.

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Вадим Гутцайт Илья Ковтун
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