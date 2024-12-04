Беленюк: Мне кажется, что у Ковтуна были все условия

Народный депутат Украины, золотой, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с возможной сменой гражданства Ильей Ковтуном.

– Каково ваше мнение относительно того, что Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева могут изменить спортивное гражданство?

– Я читал эту новость, был шокирован ею. Честно говоря, не знаю причин, почему они решили так поступить, что их побудило это сделать.

Мне кажется, что у Ковтуна были все условия, он занимался, получал зарплату из Украины. Не знаю, за какие средства он готовился – возможно, его приняли хорваты – но знаю, что сборная готовилась, финансирование было, и знаю, что он готовился за границей.

Что здесь комментировать? Таково решение. Каждый принимает его для себя индивидуально. Надо понять мотивацию, – сказал Беленюк.