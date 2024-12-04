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Беленюк: Мне кажется, что у Ковтуна были все условия
У каждого свои требования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, золотой, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с
– Каково ваше мнение относительно того, что Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева могут изменить спортивное гражданство?
– Я читал эту новость, был шокирован ею. Честно говоря, не знаю причин, почему они решили так поступить, что их побудило это сделать.
Мне кажется, что у Ковтуна были все условия, он занимался, получал зарплату из Украины. Не знаю, за какие средства он готовился – возможно, его приняли хорваты – но знаю, что сборная готовилась, финансирование было, и знаю, что он готовился за границей.
Что здесь комментировать? Таково решение. Каждый принимает его для себя индивидуально. Надо понять мотивацию, – сказал Беленюк.
Напомним, что ранее Гутцайт
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