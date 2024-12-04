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Беленюк: Мне кажется, что у Ковтуна были все условия

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У каждого свои требования

Беленюк: Мне кажется, что у Ковтуна были все условия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Народный депутат Украины, золотой, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с возможной сменой гражданства Ильей Ковтуном.

– Каково ваше мнение относительно того, что Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева могут изменить спортивное гражданство?

– Я читал эту новость, был шокирован ею. Честно говоря, не знаю причин, почему они решили так поступить, что их побудило это сделать.

Мне кажется, что у Ковтуна были все условия, он занимался, получал зарплату из Украины. Не знаю, за какие средства он готовился – возможно, его приняли хорваты – но знаю, что сборная готовилась, финансирование было, и знаю, что он готовился за границей.

Что здесь комментировать? Таково решение. Каждый принимает его для себя индивидуально. Надо понять мотивацию, – сказал Беленюк.

Напомним, что ранее Гутцайт прокомментировал ситуацию с Ковтуном.

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Жан Беленюк Илья Ковтун
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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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