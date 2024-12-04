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Ничейный результат за титул чемпиона мира по шахматам зафиксирован по итогам восьмой партии
Сильнейшего выбрать не удалось
фото - mk.ru
Сегодня, 4 декабря, продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам между индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу и его китайским соперником Дин Лижэнем.
Восьмая партия завершилась вничью (0,5, 0,5). Общий счёт поединка — 4:4 очка.
Отметим, что в рамках матча это пятая партия подряд, которая закончилась равенством.
Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии.
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oda1979 (Запорожье)
04.12.2024 в 16:18
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