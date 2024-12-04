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Ничейный результат за титул чемпиона мира по шахматам зафиксирован по итогам восьмой партии

Другие виды
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Сильнейшего выбрать не удалось

Ничейный результат за титул чемпиона мира по шахматам зафиксирован по итогам восьмой партии

фото - mk.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 декабря, продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам между индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу и его китайским соперником Дин Лижэнем.

Восьмая партия завершилась вничью (0,5, 0,5). Общий счёт поединка — 4:4 очка.

Отметим, что в рамках матча это пятая партия подряд, которая закончилась равенством.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.12.2024 в 16:18
Два сыкуна без яиц.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
04.12.2024 в 16:18
Два сыкуна без яиц.
Ответить
0
0

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