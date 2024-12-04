  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Смена в тренерском составе. Федерация спортивной гимнастики Украины назвала тренеров мужской и женской сборных
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смена в тренерском составе. Федерация спортивной гимнастики Украины назвала тренеров мужской и женской сборных

Другие виды
Обновлено

Неожиданное решение

Смена в тренерском составе. Федерация спортивной гимнастики Украины назвала тренеров мужской и женской сборных

Фото: MostVideo

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация спортивной гимнастики Украины назвала тренерский штаб мужской и женской команд.

В новом году команды получат новых тренеров.

Мужскую сборную продолжит возглавлять Геннадий Сартинский, а главным тренером женской команды стал Игорь Радивилов.

Напомним, что ранее он объявил о завершении спортивной карьеры.

Тренерский состав сборной по спортивной гимнастике

Мужская команда: Геннадий Сартинский (главный тренер), Сергей Попов, Иван Головин, Владимир Грибук (старшие тренеры)

Женская команда: Игорь Радивилов (главный тренер), Ангелина Радивилова, Сергей Буцула (старшие тренеры)

По теме
yellow-arrow
Ничейный результат за титул чемпиона мира по шахматам зафиксирован по итогам восьмой партии
yellow-arrow
Беленюк: Мне кажется, что у Ковтуна были все условия
yellow-arrow
Гутцайт хочет поговорить с Ковтуном и Горбачевой
Игорь Радивилов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости