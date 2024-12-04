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Смена в тренерском составе. Федерация спортивной гимнастики Украины назвала тренеров мужской и женской сборных
Неожиданное решение
Фото: MostVideo
Федерация спортивной гимнастики Украины назвала тренерский штаб мужской и женской команд.
В новом году команды получат новых тренеров.
Мужскую сборную продолжит возглавлять Геннадий Сартинский, а главным тренером женской команды стал Игорь Радивилов.
Напомним, что ранее он объявил о завершении спортивной карьеры.
Тренерский состав сборной по спортивной гимнастике
Мужская команда: Геннадий Сартинский (главный тренер), Сергей Попов, Иван Головин, Владимир Грибук (старшие тренеры)
Женская команда: Игорь Радивилов (главный тренер), Ангелина Радивилова, Сергей Буцула (старшие тренеры)
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