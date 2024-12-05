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Ковтун удалил пост, в котором призвал прославлять Украину
Он написал его две недели назад
Getty Images/Global Images Ukraine
Пока еще украинский гимнаст Илья Ковтун подчистил свою официальную страницу в Instagram. Наш соотечественник на фоне слухов о смене гражданства удалил публикацию, в которой призвал прославлять Украину.
"Непростое время для украинского народа, для простых людей и для всей нашей Украины. Последние почти три года мы все постоянно спрашиваем друг друга: "Как дела?", "Как самочувствие?", "Как ты?".
Да... жизнь бьет по нашим людям со всех сторон, но мы снова и снова доказываем, что мы свободны, независимы, несокрушимы и непобедимы
Но кто и как, благодаря кому и почему? Это история каждого отдельного человека, который нынче пронизан жгучей болью, искренним счастьем сквозь слезы, смелыми шагами от отчаяния, постоянным трепетом души от страха, но всегда с пылающим огнем в сердце и патриотической волей в душе.
Не знаю. Я держусь. С первых дней войны мы с тренером решили поучаствовать во всех возможных соревнованиях на международной арене по спортивной гимнастике. Каждый месяц я начинаю с того, что поднимаю флаг Украины, напоминая всему миру, что мы украинцы ради самих себя. Спорт, а именно гимнастика, держит меня и не дает возможности сломаться. Наши Вооруженные Силы Украины, моя заставляют меня достойно удерживать свой спортивный фронт.
Моя миссия – прославлять Украину в трудные времена спортом и достижениями, и это занимает большую часть моей жизни, и мои руки не успевают опускаться, ноги подгибаться, мысли паниковать.
А еще дорога во время соревнований, когда я за рулем машины, есть время подумать и скорость меня съедает. Я должен. Мы должны. Давайте держаться. Берегите себя ради себя. Ради Украины!" – написал тогда Илья, но сейчас этих слов на его странице уже нет.
Напомним, что спортсмен вместе со своим тренером Ириной Горбачевой могут сменить украинское гражданство на хорватское.
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