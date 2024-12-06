Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина назвала состав на чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины объявила состав команды на чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25-метровый бассейн).
Мужчины: Арсений Ковалев (50 м, 100 м, баттерфляй), Владимир Лисовец (50 м, 100 м, брасс), Георгий Лукашев (200 м, баттерфляй, 400 м комплексное плавание), Вадим Нуменко (100 м, 200 м комплексное плавание), Александр Желтяков (50 м, 100 м, 200 м, на спине).
Женщины: Ника Шарафутдинова (50 м, 100 м, 200 м на спине)
Также наша мужская команда выступит в эстафете 4 по 100 м комплексным стилем. Мировое первенство состоится с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).
Популярное сейчас
- Перешел к Шаблию. Дебютант сборной Украины сменил агента
- Победы Забарного и Шахтера, а также жеребьевка Клубного чемпионата мира. Главные новости за 5 декабря
- Горбунов: Переход в Шахтер был ошибкой. Я руководствовался тем, что Днепр распадался, ситуация была непонятна
- Смена в тренерском составе. Федерация спортивной гимнастики Украины назвала тренеров мужской и женской сборных
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Невертон рассказал, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Ворсклой