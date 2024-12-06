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Украина назвала состав на чемпионат мира по плаванию на короткой воде

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Украина назвала состав на чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины объявила состав команды на чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25-метровый бассейн).

Мужчины: Арсений Ковалев (50 м, 100 м, баттерфляй), Владимир Лисовец (50 м, 100 м, брасс), Георгий Лукашев (200 м, баттерфляй, 400 м комплексное плавание), Вадим Нуменко (100 м, 200 м комплексное плавание), Александр Желтяков (50 м, 100 м, 200 м, на спине).

Женщины: Ника Шарафутдинова (50 м, 100 м, 200 м на спине)

Также наша мужская команда выступит в эстафете 4 по 100 м комплексным стилем. Мировое первенство состоится с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

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