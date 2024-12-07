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Фехтование. Харлан уступила на стадии 1/16 финала Гран-при Франции

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Фехтование. Харлан уступила на стадии 1/16 финала Гран-при Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала Гран-при Франции.

В первом поединке на турнире наша спортсменка победила итальянку Алессио Ди Карло (15-14), однако в следующем матче уступила полячке Юлии Цеслар (14-15).

Эти соревнования стали первыми для Ольги с момента ее триумфального выступления на Олимпиаде-2024. Напомним, что в Париже Харлан завоевала бронзу в личном зачете и золото в команде.

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Ольга Харлан
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