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Многократная чемпионка Европы объявила о завершении карьеры

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Спортсменке 24 года

Многократная чемпионка Европы объявила о завершении карьеры

Фото: olympics.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в личном многоборье, многократная чемпионка Европы болгарская "художница" Боряна Калейн объявила о решении завершить профессиональную карьеру в возрасте 24 год.

"Трудно подобрать слова, чтобы описать, что на самом деле значит для меня находиться на ковре и представлять Болгарию на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх. Это чувство гордости, которое никогда меня не покинет.

Пришло время закрыть одну из главных страниц моей жизни – страницу действующего спортсмена. Я благодарна за всё, через что мне пришлось пройти, всей команде тренеров, руководству федерации, нашим судьям, медицинской команде, моему клубу и больше всего моей семье! Я вас всех очень люблю и от всего сердца благодарю за веру в меня! Художественная гимнастика была и останется важной частью моей жизни", — написала Боряна в социальных сетях.

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