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Харлан намекнула, почему продолжает заниматься фехтованием. Фото

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Экстремальная девушка

Харлан намекнула, почему продолжает заниматься фехтованием. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка намекнула болельщикам, почему продолжает заниматься любимым видом спорта. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Чувство драйва и адреналина всегда будет моей потребностью! В полной мере почувствовать это могу только на дорожке

Наслаждалась каждым мгновением"

Харлан намекнула, почему продолжает заниматься фехтованием. Фото - изображение 1Харлан намекнула, почему продолжает заниматься фехтованием. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Харлан уступила на стадии 1/16 финала Гран-при Франции.

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