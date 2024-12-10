Харлан намекнула, почему продолжает заниматься фехтованием. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка намекнула болельщикам, почему продолжает заниматься любимым видом спорта. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Чувство драйва и адреналина всегда будет моей потребностью! В полной мере почувствовать это могу только на дорожке

Наслаждалась каждым мгновением"