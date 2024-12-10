Стартовал Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Кто из украинцев участвует, где смотреть

В Будапеште стартовал Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Соревнования пройдут на специализированных 25-метровых бассейнах.

Украину на Чемпионате Мира представят два участника Олимпиады-2024, Александр Желтяков и Ника Шарафутдинова. Также участвуют Владимир Лисовец, Георгий Лукашев, Вадим Науменко, Арсений Ковалёв.

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Соревнования пройдут с 10-15 декабря. Трансляции покажут на "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного" ("Суспільне Киев", "Суспільне Харьков, "Суспільне Ужгород"…).