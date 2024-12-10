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Американская пловчиха побила мировой рекорд, который держался с 2009 года

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Американская пловчиха побила мировой рекорд, который держался с 2009 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира-2024 по плаванию на короткой воде.

21-летней спортсменке покорилось это достижение на этапе квалификации, где спортсменка преодолела дистанцию за 24.02 секунды.

Таким образом Уолш обновила мировой рекорд на 0.36 секунды, который держался 15 лет.

Ранее это достижение принадлежало шведке Тереза Альшаммар, которая 22 ноября 2009 года показала время 24.38 секунды.

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