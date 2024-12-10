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Украинские пловцы установили национальные рекорды на чемпионате мира по плаванию
Но оба спортсмена не смогли выйти в следующий раунд соревнований
Фото: Google
Сборная Украины стартовала на чемпионате мира-2024 по плаванию на короткой воде. В первый день соревнований два украинца установили национальные рекорды в двух дисциплинах.
Первым на дистанцию вышел Александр Желтяков, который в квалификации на дистанции 100 м на спине финишировал за 51.78 секунду и установил новый рекорд Украины.
Несмотря на такой результат, украинец не смог пробиться в полуфинал соревнований.
Вадим Науменко в квалификации на дистанции 200 метров комплексным стилем, также смог побить национальный рекорд - финишировал за 1:55.35 минуту.
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Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал Науменко, который он установил на чемпионате Европы в Румынии в 2023 году.
Однако этот результат не помог квалифицироваться в финал - 17-й в общем зачете.
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