  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина заявила 15-летнего скелетониста на этап Кубка мира
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина заявила 15-летнего скелетониста на этап Кубка мира

Другие виды
Обновлено

Надеемся на хороший результат

Украина заявила 15-летнего скелетониста на этап Кубка мира

Фото - Instagram Ярослава Лавренюка

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина впервые в истории соревнуется на этапах Кубка мира по скелетону в составе двух спортсменов.

На следующем этапе Кубка мира, который состоится в латвийской Сигулде, Украина тоже будет представлена составом двух скелетонистов. Однако вместо Лавренюка в Латвии будет соревноваться 15-летний Владислав Клименко.

Причина отсутствия Лавренюка связана с учебой.

Напомним, что этап Кубка мира в Сигулде состоится в пятницу, 13 декабря.

По теме
yellow-arrow
Украинские пловцы установили национальные рекорды на чемпионате мира по плаванию
yellow-arrow
Американская пловчиха побила мировой рекорд, который держался с 2009 года
yellow-arrow
Стартовал Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Кто из украинцев участвует, где смотреть
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости