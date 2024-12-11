Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина заявила 15-летнего скелетониста на этап Кубка мира
Надеемся на хороший результат
Фото - Instagram Ярослава Лавренюка
Украина впервые в истории соревнуется на этапах Кубка мира по скелетону в составе двух спортсменов.
На следующем этапе Кубка мира, который состоится в латвийской Сигулде, Украина тоже будет представлена составом двух скелетонистов. Однако вместо Лавренюка в Латвии будет соревноваться 15-летний Владислав Клименко.
Причина отсутствия Лавренюка связана с учебой.
Напомним, что этап Кубка мира в Сигулде состоится в пятницу, 13 декабря.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса
- Один из самых известных клубов АПЛ сделал трансфер Мудрика приоритетным на зиму, – SixSports
- Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
- Харлан намекнула, почему продолжает заниматься фехтованием. Фото
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000