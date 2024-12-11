Украина заявила 15-летнего скелетониста на этап Кубка мира

Украина впервые в истории соревнуется на этапах Кубка мира по скелетону в составе двух спортсменов.

На следующем этапе Кубка мира, который состоится в латвийской Сигулде, Украина тоже будет представлена составом двух скелетонистов. Однако вместо Лавренюка в Латвии будет соревноваться 15-летний Владислав Клименко.

Причина отсутствия Лавренюка связана с учебой.

Напомним, что этап Кубка мира в Сигулде состоится в пятницу, 13 декабря.