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Индус Гукеш – новый чемпион мира по шахматам
Матч наконец-то завершился
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Индийский шахматист Гукеш Доммарадж одержал победу в финальном матче за мировую корону. В решающей битве он одолел китайца Дина Лиженя, владевшего этим титулом.
Сегодня, 12 декабря, спортсмены провели 14-й матч в серии. Судьба поединка решилась на 58 ходу, а на 55-м китаец допустил ошибку, которая стоила ему победы во встрече.
Итоговый счет матча 7,5-6,5 в пользу индуса, а призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона долларов.
Доммараджу стал самым молодым объединенным чемпионом мира в истории, завоевав титул в 18 лет 197 дней.
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