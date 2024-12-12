Индус Гукеш – новый чемпион мира по шахматам

Индийский шахматист Гукеш Доммарадж одержал победу в финальном матче за мировую корону. В решающей битве он одолел китайца Дина Лиженя, владевшего этим титулом.

Сегодня, 12 декабря, спортсмены провели 14-й матч в серии. Судьба поединка решилась на 58 ходу, а на 55-м китаец допустил ошибку, которая стоила ему победы во встрече.

Итоговый счет матча 7,5-6,5 в пользу индуса, а призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона долларов.

Доммараджу стал самым молодым объединенным чемпионом мира в истории, завоевав титул в 18 лет 197 дней.