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Индус Гукеш – новый чемпион мира по шахматам

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Матч наконец-то завершился

Индус Гукеш – новый чемпион мира по шахматам

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Индийский шахматист Гукеш Доммарадж одержал победу в финальном матче за мировую корону. В решающей битве он одолел китайца Дина Лиженя, владевшего этим титулом.

Сегодня, 12 декабря, спортсмены провели 14-й матч в серии. Судьба поединка решилась на 58 ходу, а на 55-м китаец допустил ошибку, которая стоила ему победы во встрече.

Итоговый счет матча 7,5-6,5 в пользу индуса, а призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона долларов.

Доммараджу стал самым молодым объединенным чемпионом мира в истории, завоевав титул в 18 лет 197 дней.

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