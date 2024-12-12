  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Мировая сенсация. 18-летний гроссмейстер из Индии завоевал титул чемпиона мира по шахматам
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мировая сенсация. 18-летний гроссмейстер из Индии завоевал титул чемпиона мира по шахматам

Другие виды
Обновлено

Новый чемпион

Мировая сенсация. 18-летний гроссмейстер из Индии завоевал титул чемпиона мира по шахматам

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам. В матче за шахматную корону он обыграл 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня со счётом 7,5:6,5.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур. Партия 14.

Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия) 0:1

Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец играл чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

Гукеш Доммараджу — 18-й чемпион мира.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Индус Гукеш – новый чемпион мира по шахматам
yellow-arrow
Украина заявила 15-летнего скелетониста на этап Кубка мира
yellow-arrow
Украинские пловцы установили национальные рекорды на чемпионате мира по плаванию
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости