Мировая сенсация. 18-летний гроссмейстер из Индии завоевал титул чемпиона мира по шахматам

18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам. В матче за шахматную корону он обыграл 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня со счётом 7,5:6,5.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур. Партия 14.

Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия) 0:1

Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец играл чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

Гукеш Доммараджу — 18-й чемпион мира.