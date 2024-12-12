Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мировая сенсация. 18-летний гроссмейстер из Индии завоевал титул чемпиона мира по шахматам
Новый чемпион
Фото: Getty Images
18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам. В матче за шахматную корону он обыграл 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня со счётом 7,5:6,5.
Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур. Партия 14.
Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия) 0:1
Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец играл чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.
Гукеш Доммараджу — 18-й чемпион мира.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Официально: Жирона подписала украинского голкипера
- Ермак рассказал, когда Украина будет готова к переговорам с Россией
- Шацких - больше не тренер Пахтакора: известна новая должность легенды Динамо
- Многократная чемпионка Европы объявила о завершении карьеры
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку