  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Середа назвал причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Середа назвал причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2024

Другие виды
Обновлено

Главное решить проблемы

Середа назвал причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский прыгун в воду Алексей Середа рассказал, почему на Олимпийских играх-2024 ему не удалось побороться за медаль. Слова нашего спортсмена цитирует sport-express.ua:

– Сколько времени тебе понадобилось, чтобы прийти в себя после Олимпиады?

– Где-то месяц я отдыхал и мне этого хватило. Я бы даже сказал, что это было многовато, хотелось начать прыгать.

– За этот месяц ты проанализировал, что пошло не так на Олимпиаде?

– Конечно, я уже отмечал, что таким мое выступление получилось именно из-за травмы. Я не смог полноценно подготовиться к Олимпийским играм, поэтому показал вот такой результат – сказал Алексей.

Напомним, что ранее тренер Костюк рассказала о подготовке украинки к следующему сезону.

По теме
yellow-arrow
Мировая сенсация. 18-летний гроссмейстер из Индии завоевал титул чемпиона мира по шахматам
yellow-arrow
Индус Гукеш – новый чемпион мира по шахматам
yellow-arrow
Украина заявила 15-летнего скелетониста на этап Кубка мира
Алексей Середа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости