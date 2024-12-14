Середа назвал причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2024

Украинский прыгун в воду Алексей Середа рассказал, почему на Олимпийских играх-2024 ему не удалось побороться за медаль. Слова нашего спортсмена цитирует sport-express.ua:

– Сколько времени тебе понадобилось, чтобы прийти в себя после Олимпиады?

– Где-то месяц я отдыхал и мне этого хватило. Я бы даже сказал, что это было многовато, хотелось начать прыгать.

– За этот месяц ты проанализировал, что пошло не так на Олимпиаде?

– Конечно, я уже отмечал, что таким мое выступление получилось именно из-за травмы. Я не смог полноценно подготовиться к Олимпийским играм, поэтому показал вот такой результат – сказал Алексей.