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Середа назвал причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2024
Главное решить проблемы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский прыгун в воду Алексей Середа рассказал, почему на Олимпийских играх-2024 ему не удалось побороться за медаль. Слова нашего спортсмена цитирует sport-express.ua:
– Сколько времени тебе понадобилось, чтобы прийти в себя после Олимпиады?
– Где-то месяц я отдыхал и мне этого хватило. Я бы даже сказал, что это было многовато, хотелось начать прыгать.
– За этот месяц ты проанализировал, что пошло не так на Олимпиаде?
– Конечно, я уже отмечал, что таким мое выступление получилось именно из-за травмы. Я не смог полноценно подготовиться к Олимпийским играм, поэтому показал вот такой результат – сказал Алексей.
Напомним, что ранее тренер Костюк
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