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Марусяк показал лучший результат в истории Украины в прыжках с большого трамплина

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Исторический день

Марусяк показал лучший результат в истории Украины в прыжках с большого трамплина

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский спортсмен Евгений Марусяк выступил на этапе Кубка мира в немецком Титизе-Нойштадте. Наш соотечественник в дисциплине "прыжки с большого трамплина" занял 12-ю позицию в финале, набрав в сумме 268.3 балла.

Этот результат – национальный рекорд Украины в прыжках на большом трамплине.

Лучшие результаты Кубка мира в истории Украины:

11. Евгений Марусяк (март 2024, Викерсунд, полетный)

12. Евгений Марусяк (декабрь 2024, Титизе-Нойштадт, большой)

15. Евгений Марусяк (март 2024, Планица, полетный)

18. Евгений Марусяк (апрель 2023, Планица, полетный)

21. Виталий Шумбарец (январь 2010, Саппоро, большой)

Следующий этап Кубка мира по прыжкам с трамплина состоится в швейцарском Энгельберге в период с 20 по 22 декабря.

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Источник:
suspilne.media
Опубликовал: Андрей Хижняк
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