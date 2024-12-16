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Марусяк показал лучший результат в истории Украины в прыжках с большого трамплина
Исторический день
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский спортсмен Евгений Марусяк выступил на этапе Кубка мира в немецком Титизе-Нойштадте. Наш соотечественник в дисциплине "прыжки с большого трамплина" занял 12-ю позицию в финале, набрав в сумме 268.3 балла.
Этот результат – национальный рекорд Украины в прыжках на большом трамплине.
Лучшие результаты Кубка мира в истории Украины:
11. Евгений Марусяк (март 2024, Викерсунд, полетный)
12. Евгений Марусяк (декабрь 2024, Титизе-Нойштадт, большой)
15. Евгений Марусяк (март 2024, Планица, полетный)
18. Евгений Марусяк (апрель 2023, Планица, полетный)
21. Виталий Шумбарец (январь 2010, Саппоро, большой)
Следующий этап Кубка мира по прыжкам с трамплина состоится в швейцарском Энгельберге в период с 20 по 22 декабря.
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