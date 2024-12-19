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Умер олимпийский чемпион по метанию копья
Немецкий спортсмен известен и по выступлениям в бобслее
Фото: Twitter
В возрасте 78 лет ушел из жизни Клаус Вольферманн.
В 1972 году он стал олимпийским чемпионом по метанию копья, а годом позже установил мировой рекорд, который продержался три года.
После завершения карьеры легкоатлета Клаус занимался бобслеем, где занял пятое место на Кубке Европы-1979 в паре с Георгом Гейблом.
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