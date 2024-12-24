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Гутцайт рассказал о текущей ситуации с Ковтуном
Цирк какой-то
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о деталях разговора с Ириной Горбачевой, тренером украинского гимнаста Ильи Ковтуна. Его слова цитирует Спорт Экспресс:
– Какая сейчас ситуация с серебряным олимпийским призером 2024 года по спортивной гимнастике Ильей Ковтуном?
– Напомню, последний раз гражданство из наших известных спортсменов сменил борец Семен Новиков. И стал олимпийским чемпионом уже в составе сборной Болгарии.
Что касается Ковтуна, то я лично встречался с тренером Ильи, Ириной Горбачевой. У нас был очень продуктивный разговор. Мы общались по-дружески, с уважением друг к другу. Предложили все условия и все возможности, чтобы Илья остался и тренировался на родине. Поэтому я верю, что он все-таки будет выступать за Украину. Но решение сейчас будет принимать сам спортсмен со своим тренером, – сказал Гутцайт.
Напомним, ранее Хижняк
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