Гутцайт рассказал о текущей ситуации с Ковтуном

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о деталях разговора с Ириной Горбачевой, тренером украинского гимнаста Ильи Ковтуна. Его слова цитирует Спорт Экспресс:

– Какая сейчас ситуация с серебряным олимпийским призером 2024 года по спортивной гимнастике Ильей Ковтуном?

– Напомню, последний раз гражданство из наших известных спортсменов сменил борец Семен Новиков. И стал олимпийским чемпионом уже в составе сборной Болгарии.

Что касается Ковтуна, то я лично встречался с тренером Ильи, Ириной Горбачевой. У нас был очень продуктивный разговор. Мы общались по-дружески, с уважением друг к другу. Предложили все условия и все возможности, чтобы Илья остался и тренировался на родине. Поэтому я верю, что он все-таки будет выступать за Украину. Но решение сейчас будет принимать сам спортсмен со своим тренером, – сказал Гутцайт.