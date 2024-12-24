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Гутцайт рассказал о текущей ситуации с Ковтуном

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Цирк какой-то

Гутцайт рассказал о текущей ситуации с Ковтуном

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о деталях разговора с Ириной Горбачевой, тренером украинского гимнаста Ильи Ковтуна. Его слова цитирует Спорт Экспресс:

– Какая сейчас ситуация с серебряным олимпийским призером 2024 года по спортивной гимнастике Ильей Ковтуном?

– Напомню, последний раз гражданство из наших известных спортсменов сменил борец Семен Новиков. И стал олимпийским чемпионом уже в составе сборной Болгарии.

Что касается Ковтуна, то я лично встречался с тренером Ильи, Ириной Горбачевой. У нас был очень продуктивный разговор. Мы общались по-дружески, с уважением друг к другу. Предложили все условия и все возможности, чтобы Илья остался и тренировался на родине. Поэтому я верю, что он все-таки будет выступать за Украину. Но решение сейчас будет принимать сам спортсмен со своим тренером, – сказал Гутцайт.

Напомним, ранее Хижняк рассказал о перспективах перехода в профессионалы.

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