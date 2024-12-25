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Во время схода лавины погибла олимпийская сноубордистка

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Трагедия произошла 23 декабря

Во время схода лавины погибла олимпийская сноубордистка

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Швейцарская федерация лыжных видов спорта написала о трагической гибели 26-летней сноубордистки Софи Хедигер.

Трагедия произошла 23 декабря в швейцарских Альпах в результате схода лавины в районе Арозы.

При этом федерация воздержалась от предоставления дополнительных подробностей о трагедии в интересах семьи погибшей.

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Стоит отметить, что спортсменка являлась членом олимпийской сборной Швейцарии по сноуборду, выступала на Олимпиаде и завоевала золото на зимней Универсиаде-2023.

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