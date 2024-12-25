Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во время схода лавины погибла олимпийская сноубордистка
Трагедия произошла 23 декабря
Фото: Getty Images
Швейцарская федерация лыжных видов спорта написала о трагической гибели 26-летней сноубордистки Софи Хедигер.
Трагедия произошла 23 декабря в швейцарских Альпах в результате схода лавины в районе Арозы.
При этом федерация воздержалась от предоставления дополнительных подробностей о трагедии в интересах семьи погибшей.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Стоит отметить, что спортсменка являлась членом олимпийской сборной Швейцарии по сноуборду, выступала на Олимпиаде и завоевала золото на зимней Универсиаде-2023.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца
- Сборная новых имен в украинском футболе. Левый защитник
- Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией
- Гутцайт рассказал о текущей ситуации с Ковтуном
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000