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Верняев провел тренировку с детьми в рамках проекта Давай играй. Видео

Другие виды
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Молодец, Олег

Верняев провел тренировку с детьми в рамках проекта Давай играй. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Олег Верняев посетил занятие в рамках проекта "Давай, играй!" в Киеве, где на базе Академии А+ проводятся регулярные тренировки по футболу для детей с инвалидностью.

Наш чемпион провел с маленькими спортсменами разминку и рассказал, как важно поддерживать такие проекты.

Ястремская и Калинина уже тренируются на австралийских кортах. Фото

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