Верняев провел тренировку с детьми в рамках проекта Давай играй. Видео

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Олег Верняев посетил занятие в рамках проекта "Давай, играй!" в Киеве, где на базе Академии А+ проводятся регулярные тренировки по футболу для детей с инвалидностью.

Наш чемпион провел с маленькими спортсменами разминку и рассказал, как важно поддерживать такие проекты.