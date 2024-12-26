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Верняев провел тренировку с детьми в рамках проекта Давай играй. Видео
Молодец, Олег
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Олег Верняев посетил занятие в рамках проекта "Давай, играй!" в Киеве, где на базе Академии А+ проводятся регулярные тренировки по футболу для детей с инвалидностью.
Наш чемпион провел с маленькими спортсменами разминку и рассказал, как важно поддерживать такие проекты.
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