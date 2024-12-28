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Карлсен послал судей на чемпионате мира по рапиду и снялся с соревнований

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Такое увидишь не часто

Карлсен послал судей на чемпионате мира по рапиду и снялся с соревнований

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный норвежский шахматист Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира 2024 в дисциплине "рапид". У спортсмена возник конфликт с судьями соревнований, когда его наказали за нарушение дресс-кода. Магнус разозлился и объявил, что не сыграет блиц.

"Очевидно, что это был не самый лучший турнир для меня. Вчера был трудный день. Я проиграл одну партию, мог проиграть еще пару, в общем, играл не очень хорошо, немного не контролировал себя. Перед тем, как приехать сюда, у меня была хорошая встреча за ланчем, и я едва успел уйти в номер, переодеться.

Так что я надел рубашку, пиджак и, честно говоря, даже не думал о джинсах, даже переобулся. Я даже не думал об этом. Я пришел сюда и не знаю, было ли это после первой игры или после второй... Я получил предупреждение, что мне нужно сменить одежду. Прежде всего, мне выписали штраф, что нормально, а потом предупредили, что меня не поставят в пару, если я не пойду переоденусь. Сказали, что я могу сделать это после третьего раунда сегодня.

Я сказал, что переоденусь завтра, если можно, но они сказали, что я должен переодеться сейчас. В тот момент это стало для меня делом принципа. Потому такая ситуация.

Нет, я не подавал апелляцию. Честно говоря, я уж слишком стар, чтобы беспокоиться об этом вопросе. Если это то, что они хотят... Я думаю, что это правильно, никто не хочет отступать. Меня это устраивает. Я, пожалуй, поеду куда-то, где погода немного лучше, чем здесь, все хорошо. Я не буду играть блиц.

Честно говоря, мое терпение к ФИДЕ и так не очень велико, и это нормально. Пусть соблюдают свои правила. Меня это устраивает. Я отвечаю, что хорошо, я ухожу. Идите нах*й" – сказал Магнус.

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