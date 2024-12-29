Юная украинская гимнастка завершила профессиональную карьеру в 22 года

Украинская гимнастка Мария Высочанская объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом самая 22-летняя спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Я заканчиваю свою спортивную карьеру и вы больше не увидите меня на ковре. Когда мне было четыре года, я даже не могла вообразить, что пройду такой путь в гимнастике, и в 14 тоже. Что буду чемпионкой Европы, призером чемпионата мира, финалисткой двух Олимпиад, нести олимпийский огонь и буду капитаном команды. Гимнастика – это то, что никогда не забудешь, без чего ты уже не ты, и жизнь без нее возможна. Навсегда в сердце" – написала Мария.

Напомним, что Высочанская является двукратной чемпионкой Европы и бронзовым призером мирового первенства 2023 года. Мария несла олимпийский огонь перед Играми в Париже.