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Марусяк обновил национальный рекорд на Турне четырех трамплинов

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Предыдущее достижение также принадлежало 24-летнему спортсмену

Марусяк обновил национальный рекорд на Турне четырех трамплинов

Фото: Getty Images

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Евгений Марусяк обновил национальный рекорд на Турне четырех трамплинов. Украинский прыгун показал в основном раунде 33-й результат на этапе в Обертсдорфе, побив собственный рекорд (35 место), установленный в начале этого года.

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Это только третий финиш в топ-40 для Украины на Турне четырех трамплинов и все датируются 2024 годом.

Евгений выступал на Зимней Олимпиаде 2022 в Пекине, также трижды участвовал в чемпионатах мира в Австрии, Германии и Словении (2019, 2021, 2023). В национальной сборной Марусяк выступает на международных соревнованиях с 2017 года.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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