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Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана

Другие виды

Тренеры обвиняются в жестоком обращении к спортсменам

Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана

Фото: agf.az

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики (GEF) наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и на трёх участников организации. Причиной стали насильственные действия над спортсменами сборной. Это стало известно из пресс-релиза GEF.

Информация о нарушении этики GEF поступила ещё в 2020 году. В 2023-м поступили обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии со стороны тренеров.

Тренеры были признаны виновными за различные виды жестокого обращения со спортсменами, включая избиение, устные оскорбления из-за веса, призовых денег и вознаграждений спортсменов, лишение спортсменов их мобильных телефонов.

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