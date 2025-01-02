Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана

Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики (GEF) наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и на трёх участников организации. Причиной стали насильственные действия над спортсменами сборной. Это стало известно из пресс-релиза GEF.

Информация о нарушении этики GEF поступила ещё в 2020 году. В 2023-м поступили обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии со стороны тренеров.

Тренеры были признаны виновными за различные виды жестокого обращения со спортсменами, включая избиение, устные оскорбления из-за веса, призовых денег и вознаграждений спортсменов, лишение спортсменов их мобильных телефонов.