Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана
Тренеры обвиняются в жестоком обращении к спортсменам
Фото: agf.az
Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики (GEF) наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и на трёх участников организации. Причиной стали насильственные действия над спортсменами сборной. Это стало известно из пресс-релиза GEF.
Информация о нарушении этики GEF поступила ещё в 2020 году. В 2023-м поступили обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии со стороны тренеров.
Тренеры были признаны виновными за различные виды жестокого обращения со спортсменами, включая избиение, устные оскорбления из-за веса, призовых денег и вознаграждений спортсменов, лишение спортсменов их мобильных телефонов.
Популярное сейчас
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Эксперт объяснил, почему Рух и Карпаты решили объединиться
- +1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
- Юная украинская гимнастка завершила профессиональную карьеру в 22 года
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина