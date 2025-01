Определились финалисты чемпионата мира по дартсу в этом году

Определились финалисты чемпионата мира по дартсу 2025 года, организованный Корпорацией Профессионального Дартса (PDC). Событие традиционно состоится в Александра Палас, что в Лондоне.

В решающем матче главного турнира в этом виде спорта сойдутся 35-летний Майкл ван Гервен, представляющий Нидерланды, и 17-летний англичанин Люк Литтлер, ставший настоящей сенсацией еще в прошлом году.

