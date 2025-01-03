Определились финалисты чемпионата мира по дартсу в этом году

Определились финалисты чемпионата мира по дартсу 2025 года, организованный Корпорацией Профессионального Дартса (PDC). Событие традиционно состоится в Александра Палас, что в Лондоне.

В решающем матче главного турнира в этом виде спорта сойдутся 35-летний Майкл ван Гервен, представляющий Нидерланды, и 17-летний англичанин Люк Литтлер, ставший настоящей сенсацией еще в прошлом году.

LITTLER HITS THE BIG FISH! ????



Luke Littler with another moment of magic as he hits a 170 finish!



???? https://t.co/pIQvhqYxEj#WCDarts | SF pic.twitter.com/GSf9oLaHgo — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2025

Для Литтлера этот финал станет вторым подряд, а для ван Гервена — шестым. Также отметим, что Люк Литтлер стал лишь седьмым игроком в дартс, который сыграет в двух финалах чемпионата мира подряд.

The final is confirmed! Michael van Gerwen will face Luke Littler tomorrow night, live on Sky Sports ???????? pic.twitter.com/cKKJI80Sa7 — Sky Sports (@SkySports) January 2, 2025

Майкл ван Гервен является трехкратным чемпионом мира (2014, 2017, 2019), а также обладателем более 150 рейтинговых турниров в дартсе. Его оппонент — Люк Литтлер, который дебютировал на чемпионате мира в прошлом году, дойдя до финала, где ему не удалось одержать победу над Люком Хамфрисом, который является действующим первым номером мирового рейтинга среди игроков в дартс. На счету молодого таланта уже 10 мэйджоров, и он был главным фаворитом на победу с самого начала турнира.

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Общий призовой фонд чемпионата мира в 2025 году составляет 2,5 миллиона фунтов стерлингов. А победитель турнира получит 500 тысяч фунтов, в то время как финалист заработает 200 тысяч фунтов.