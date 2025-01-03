Скелетон. Гераскевич – четвертый на этапе Кубка мира в Винтерберге

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич финишировал четвертым на этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге.

По итогам первой попытки наш соотечественник был третьим, однако во втором заезде не сумел конкурировать с местным Кристофером Греттером, который в итоге и завоевал бронзу.

Кубок мира 2024/25. 6-й этап (Винтерберг)

1. Мэтт Вестон (Великобритания)

2. Самуэль Майер (Австрия) +0.58

3. Кристофер Греттер (Германия) +0.88

4. Владислав Гераскевич (Украина) +1.20

5. Феликс Кайзингер (Германия) +1.27

6. Лин Кинвэй (Китай) +1.27

Напомним, что 2024 год Гераскевич закончил на шестом месте в общем зачете Кубка мира с 760 очками.