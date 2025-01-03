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Скелетон. Гераскевич – четвертый на этапе Кубка мира в Винтерберге
Неплохое выступление для украинца
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский спортсмен Владислав Гераскевич финишировал четвертым на этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге.
По итогам первой попытки наш соотечественник был третьим, однако во втором заезде не сумел конкурировать с местным Кристофером Греттером, который в итоге и завоевал бронзу.
Кубок мира 2024/25. 6-й этап (Винтерберг)
1. Мэтт Вестон (Великобритания)
2. Самуэль Майер (Австрия) +0.58
3. Кристофер Греттер (Германия) +0.88
4. Владислав Гераскевич (Украина) +1.20
5. Феликс Кайзингер (Германия) +1.27
6. Лин Кинвэй (Китай) +1.27
Напомним, что 2024 год Гераскевич закончил на шестом месте в общем зачете Кубка мира с 760 очками.
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