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Швейцарская лыжница стала победительницей спринта классическим стилем на Тур де Ски

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Швейцарская лыжница стала победительницей спринта классическим стилем на Тур де Ски

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Швейцарская лыжница Надине Фендрих выиграла спринт классическим стилем на "Тур де Ски" — 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.57,63. Второй стала представительница Швеции Линн Сван, отстав от лидера на 0,04. Тройку сильнейших замкнула Хейди Венг из Норвегии (+0,53).

Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.57,63

2. Линн Сван (Швеция) — отставание +0,04

3. Хейди Венг (Норвегия) +0,53

Отметим, Терезе Йохауг (Норвегия) и Джессика Диггинс (США) выбыли в 1/4 финала.

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