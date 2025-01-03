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Швейцарская лыжница стала победительницей спринта классическим стилем на Тур де Ски
Лыжа в лыжу
Фото: Getty Images
Швейцарская лыжница Надине Фендрих выиграла спринт классическим стилем на "Тур де Ски" — 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.57,63. Второй стала представительница Швеции Линн Сван, отстав от лидера на 0,04. Тройку сильнейших замкнула Хейди Венг из Норвегии (+0,53).
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.57,63
2. Линн Сван (Швеция) — отставание +0,04
3. Хейди Венг (Норвегия) +0,53
Отметим, Терезе Йохауг (Норвегия) и Джессика Диггинс (США) выбыли в 1/4 финала.
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