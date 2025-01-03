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Украинские лыжники не вышли на персьют в Тоблахе
Почему украинцы пропустили четвертый этап Тур де Ски пока неизвестно
фото - biathlon.com.ua
Украинские лыжники не явились на гонку преследования, проходившую в рамках четвертого этапа Тур де Ски в итальянском Тоблахе. Об этом пишет издание Expressen.
Стоит отметить, что нашу команду представляли Андрей Доценко, Денис Мухотинов, Виктория Олех, София Шкатула и Анастасия Никон.
Украинцы стартовали в спринте, масстарте и гонке с раздельным стартом. На заключительные соревнования в Тоблахе наша сборная не вышла. Все пятеро спортсменов были зарегистрированы на гонку, однако без предупреждения организаторов не появились на старте.
В официальном протоколе Тур де Ски украинские лыжницы указаны как не стартовавшие на четвертом этапе.
Гонка преследования в Тоблахе завершала первую часть Тур де Ски сезона 2024/25.
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