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Украинские лыжники не вышли на персьют в Тоблахе

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Почему украинцы пропустили четвертый этап Тур де Ски пока неизвестно

Украинские лыжники не вышли на персьют в Тоблахе

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Украинские лыжники не явились на гонку преследования, проходившую в рамках четвертого этапа Тур де Ски в итальянском Тоблахе. Об этом пишет издание Expressen.

Стоит отметить, что нашу команду представляли Андрей Доценко, Денис Мухотинов, Виктория Олех, София Шкатула и Анастасия Никон.

Украинцы стартовали в спринте, масстарте и гонке с раздельным стартом. На заключительные соревнования в Тоблахе наша сборная не вышла. Все пятеро спортсменов были зарегистрированы на гонку, однако без предупреждения организаторов не появились на старте.

В официальном протоколе Тур де Ски украинские лыжницы указаны как не стартовавшие на четвертом этапе.

Гонка преследования в Тоблахе завершала первую часть Тур де Ски сезона 2024/25.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
03.01.2025 в 19:44
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
03.01.2025 в 19:44
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