Главный тренер сборной Украины рассказал, почему команда не вышла на этап Тур де Ски

Главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко рассказал, почему команда не выступила в гонке преследования на этапе Тур де Ски.

Наставник команды объяснил, что сборная снялась с соревнований из-за слишком высокого уровня конкуренции, сделав это с соблюдением необходимых правил.

"Приказ Министерства молодежи и спорта был подписан до 1 января. То есть мы планировали заранее, что участвуем только в начале - и все", - пояснил Пуцко.

"Все это было сделано целенаправленно, согласно документации. Организаторы знали, что мы уже закончили, просто международная пресса раздула такой скандал, что Украина не появилась на старте".

"У нас очень молодая команда, спортсмены-юниоры и София Шкатула, которая только 2007 года рождения. Мы понимали, что это соревнования очень высокого уровня, и мы могли просто, как говорится, "похоронить" всех спортсменов, которые принимали бы участие дальше".

"В начале стартовали 100 мужчин, а осталось 82. Все равно все снимались понемногу. Так же и среди женщин. А почему такой резонанс с нами? Это очень сложные соревнования - и все".

Таким образом, на второй части Тур де Ски, которая состоится в Валь ди Фиемме, украинские лыжники тоже не будут представлены.