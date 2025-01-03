На войне погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк

На войне с Россией погиб спортсмен, тренер, многократный чемпион мира по стилевому каратэ Александр Семенюк.

Во время выполнения боевого задания жизнь спортсмена оборвалась.

"Война с российскими оккупантами унесла жизнь Александра Семенюка - спортсмена, тренера, многократного чемпиона мира по стилевому каратэ. Александр погиб во время выполнения боевого задания. Светлая память и вечная слава Герою!", - говорится в сообщении НОК.