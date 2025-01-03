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На войне погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк
Он погиб во время выполнения боевого задания
Фото: Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
На войне с Россией погиб спортсмен, тренер, многократный чемпион мира по стилевому каратэ Александр Семенюк.
Во время выполнения боевого задания жизнь спортсмена оборвалась.
"Война с российскими оккупантами унесла жизнь Александра Семенюка - спортсмена, тренера, многократного чемпиона мира по стилевому каратэ. Александр погиб во время выполнения боевого задания. Светлая память и вечная слава Герою!", - говорится в сообщении НОК.
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