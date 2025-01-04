Самый молодой победитель за всю историю. Известен триумфатор чемпионата мира по дартсу в 2025 году

Вечером третьего января стал известен победитель чемпионата мира по дартсу в этом году, организованный Корпорацией Профессионального Дартса (PDC), который проводился в Лондоне, в Александра Палас.

Люк Литтлер одержал впечатляющую победу над Майклом ван Гервеном в финале со счетом 7:3 по сетам.

LUKE LITTLER WINS THE 2025 WORLD DARTS CHAMPIONSHIP ???? pic.twitter.com/vvnR2g2wzN — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) January 3, 2025

17-летний англичанин стал не просто триумфатором в драматическом десятисетовом решающем поединке этого турнира, но и самым молодым победителем в истории этого соревнования. К тому же Литтлер заработал аж 500 тысяч фунтов стерлингов за победу на чемпионате мира PDC.

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В первых четырех сетах Люк доминировал, несмотря на свой молодой возраст. Трехкратный чемпион мира Майкл ван Гервен пытался дать бой, каждый раз сокращая отставание до своего визави, но Литтлер оказался просто намного сильнее.

Литтлер провел невероятный матч с минимальным количеством ошибок, набрав максимум (180 очков) 12 раз в подходах к доске, хоть и у его соперника, было преимущество по этому показателю — нидерландец набирал максимум 13 раз.

Люк Литтлер (Англия) 7:3 Майкл ван Гервен (Нидерланды)