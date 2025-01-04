Гераскевич: Мы не сдаемся и боремся за медали, мы в топе лучших мира

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал четвёртую позицию на этапе Кубка мира в Винтерберге. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Винтерберг у меня не всегда выходил удачно, иногда подставлял. Сегодня удалось продемонстрировать приличный уровень. Четвертое место – большой успех на этом треке.

Удалось быстро и удачно адаптироваться к погодным условиям. Мы улучшаемся в стартовом разгоне, пилотирование остается стабильным – сильная моя сторона. Были близки к оптимальным настройкам скелетона, вся команда работает.

Мы в топе лучших спортсменов в мире. Конечно, я горжусь нашим результатом и работой всей команды. Хочется верить, что это только начало, и мы приближаемся к нашим лучшим результатам в карьере.

Мы не сдаемся и боремся за медали. Наша цель этого сезона – это медаль. Постараемся сделать все возможное, чтобы ее получить" – сказал Владислав.