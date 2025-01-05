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Украина впервые за последние 17 лет завоевала медаль на этапе Кубка мира по санному спорту

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Украина впервые за последние 17 лет завоевала медаль на этапе Кубка мира по санному спорту

FIL

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по санному спорту завоевала бронзу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

Наша команда в составе Юлианы Туницкой, Игоря Гоя/Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив/Александры Мох сумели замкнуть ТОП-3 лучших.

Победу праздновала команда Германии, а серебро у спортсменов из Австрии. Остальные сборные не финишировали.

Это первая медаль для Украины в этом виде спорта по сезону 2008/2009 и девятая за всю историю выступлений. Также это первая командная медаль в истории для украинцев (ранее наши спортсмены попадали на подиум только в одиночных выступлениях).

Кубок мира по санному спорту, четвертый этап

Сигулда, Латвия

1. Германия

2. Австрия (+0,040)

3. Украина (+3,947)

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