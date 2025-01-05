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Украина впервые за последние 17 лет завоевала медаль на этапе Кубка мира по санному спорту
Исторический день
FIL
Сборная Украины по санному спорту завоевала бронзу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.
Наша команда в составе Юлианы Туницкой, Игоря Гоя/Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив/Александры Мох сумели замкнуть ТОП-3 лучших.
Победу праздновала команда Германии, а серебро у спортсменов из Австрии. Остальные сборные не финишировали.
Это первая медаль для Украины в этом виде спорта по сезону 2008/2009 и девятая за всю историю выступлений. Также это первая командная медаль в истории для украинцев (ранее наши спортсмены попадали на подиум только в одиночных выступлениях).
Кубок мира по санному спорту, четвертый этап
Сигулда, Латвия
1. Германия
2. Австрия (+0,040)
3. Украина (+3,947)
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