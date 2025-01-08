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Харлан поддержала украинских ветеранов, которые готовятся к Invictus Games. Видео
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Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка в Карпатах встретилась с ветеранами, которые готовятся к Invictus Games – Играм Непокоренных-2025. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ястремская
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