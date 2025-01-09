Барком-Кажаны уступили Катовице в 20-м туре Плюс-лиги

"Барком-Кажаны" потерпели поражение от "Катовице" в 20-м туре польской Плюс-лиги по волейболу со счетом 0:3.

В стартовом сете гости владели преимуществом со старта в итоге он завершился уверенной победой - 20:25.

Наиболее конкурентоспособной оказалась именно вторая партия, в конце которой "Катовице" пришлось отыгрывать разницу в пять очков, сравняв счет (23:23). После напряженной борьбы львовская команда не смогла дело до победы - 24:26.

Заключительный сет снова сложился в пользу "Катовице" и "Барком-Кажаны" окончательно проиграли матч - 3:0.

Подопечные Угиса Крастиньша остались на 14-м месте Плюс-лиги.

Плюс-лига. 20-й тур

"Барком-Кажаны" - "Катовице" - 0:3 (20:25, 24:26, 21:25)